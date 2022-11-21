Группа компаний RENT POWER ,10 лет успешной работы на рынке энергетического оборудования, приглашает Оператора-машиниста ДГУ для работы на объектах Москвы и МО.

Основные обязанности:

Контроль работы ДГУ

Контроль работы ДГУ Подключение оборудования на объекте

Подключение оборудования на объекте Проведение планового техобслуживания ДГУ

Проведение планового техобслуживания ДГУ Контроль расхода ГСМ

Контроль расхода ГСМ Ежедневные отчеты по нагрузкам и расходам ГСМ

Ежедневные отчеты по нагрузкам и расходам ГСМ Возможны доп. работы

Условия:

Работа вахтовым методом на объектах строительства Мск и МО;

Удобный график;

Сдельная оплата до 5000 руб . за сутки;

Обучение.

Требования: