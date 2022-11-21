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+7 (495) 255-33-88

Логотип RENT Power

+7 (495) 255-33-88

Приглашаем в свою команду

машинистов, дизелистов, операторов дизельных электростанций

Набираем мужчин пенсионного и предпенсионного возраста.  Работа на объектах Москвы и Московской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа компаний RENT POWER ,10 лет успешной работы на рынке энергетического оборудования, приглашает Оператора-машиниста ДГУ для работы на объектах Москвы и МО.  

Основные обязанности:

  • Контроль работы ДГУ
  • Подключение оборудования на объекте
  • Проведение планового техобслуживания ДГУ
  • Контроль расхода ГСМ
  • Ежедневные отчеты по нагрузкам и расходам ГСМ
  • Возможны доп. работы

Условия:

  • Работа вахтовым методом на объектах строительства Мск и МО;
  • Удобный график;
  • Сдельная оплата до 5000 руб. за сутки;
  • Обучение.

Требования:

  • Знание технических профессий, в частности знание устройств двигателя будет вашим преимуществом.

Если Вы заинтересованы, звоните по номеру: +7 (918) 787-00-48

Мы предоставляем:

Только проверенное оборудование

Достойную оплату

До 5000 руб. за сутки.

Аренда ДЭС "под ключ"

Дополнительный заработок

Возможность дополнительных заработков для пенсионеров и мужчин предпенсионного возраста

Дополнительные услуги в сфере электроэнергетики

Удобный график работы

Вахтовая работа: 3 сут. / 7 сут. / 15 сут. 

Проектирование систем электроснабжения

Обучение

Желательно знание устройства двигателя, остальное сами всему научим.

Сервисное обслуживание дизель генераторов

Сдельная оплата

Вы сами влияете на свой доход.

 

Доставка ДГУ в Москве и МО

Адреса мест работы

Строительные объекты в Мск и МО.