Приглашаем в свою команду
машинистов, дизелистов, операторов дизельных электростанций
Набираем мужчин пенсионного и предпенсионного возраста. Работа на объектах Москвы и Московской области.
Группа компаний RENT POWER ,10 лет успешной работы на рынке энергетического оборудования, приглашает Оператора-машиниста ДГУ для работы на объектах Москвы и МО.
Основные обязанности:
- Контроль работы ДГУ
- Подключение оборудования на объекте
- Проведение планового техобслуживания ДГУ
- Контроль расхода ГСМ
- Ежедневные отчеты по нагрузкам и расходам ГСМ
- Возможны доп. работы
Условия:
- Работа вахтовым методом на объектах строительства Мск и МО;
- Удобный график;
- Сдельная оплата до 5000 руб. за сутки;
- Обучение.
Требования:
- Знание технических профессий, в частности знание устройств двигателя будет вашим преимуществом.
Если Вы заинтересованы, звоните по номеру: +7 (918) 787-00-48
Мы предоставляем:
Достойную оплату
До 5000 руб. за сутки.
Дополнительный заработок
Возможность дополнительных заработков для пенсионеров и мужчин предпенсионного возраста
Удобный график работы
Вахтовая работа: 3 сут. / 7 сут. / 15 сут.
Обучение
Желательно знание устройства двигателя, остальное сами всему научим.
Сдельная оплата
Вы сами влияете на свой доход.
Адреса мест работы
Строительные объекты в Мск и МО.